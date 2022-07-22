AZAL в августе начнет полеты в индийский Нью-Дели

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» открыла продажи билетов на рейсы в индийский город Нью-Дели из Международного аэропорта Гейдар Алиев с 9 августа.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».
Согласно расписанию, частота полетов составит два раза в неделю: из Баку рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам, а из Нью-Дели – по средам и субботам.
Отметим, что полетную программу по маршруту Баку-Нью-Дели-Баку AZAL выполняет в партнерстве с компанией Zeal Global Group.
Авиабилеты по этому направлению можно приобрести в аккредитованных агентствах авиакомпании, а также на сайте
В стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг в эконом-классе и до 32 кг при путешествии бизнес-классом), а также полный ассортимент холодного и горячего питания.
К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Индию, рекомендуется изучить действующие при въезде в эту страну правила по ссылке:
С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно подробно ознакомиться по ссылке: