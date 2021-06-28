AZAL увеличит число авиарейсов в Москву

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) увеличивает число рейсов Баку-Москва (аэропорт Домодедово) и в обратном направлении.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) увеличивает число рейсов Баку-Москва (аэропорт Домодедово) и в обратном направлении.

Как стало известно Report, в настоящее время в данном направлении авиарейсы совершаются трижды в неделю (понедельник, вторник и воскресенье).

С начала июля к еженедельным рейсам добавится еще один. AZAL ведет переговоры с российской стороной о дате очередного авиарейса.

В настоящее время в направлении Москва-Баку-Москва осуществляют рейсы несколько авиакомпаний. Компания "Аэрофлот" осуществляет рейсы 5 раз в неделю, компания Utair (Ютэйр) – один раз.