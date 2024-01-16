О нас

AZAL увеличит частоту рейсов в преддверии праздника Новруз

AZAL увеличит частоту рейсов в преддверии праздника Новруз В марте в преддверии праздника Новруз Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) увеличит частоту рейсов в Европу.
Инфраструктура
16 января 2024 г. 15:41
AZAL увеличит частоту рейсов в преддверии праздника Новруз

В марте в преддверии праздника Новруз Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) увеличит частоту рейсов в Европу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Полеты по следующим направлениям будут выполняться по нижеуказанному графику полетов:

- Барселона: по вторникам, четвергам, воскресеньям (c 14 марта).

- Вена: по вторникам, пятницам, субботам (с 16 марта).

- Прага: по понедельникам, пятницам, субботам (с 16 марта).

- Париж: по вторникам, пятницам, воскресеньям (17–29 марта), по вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям (с 31 марта).

- Милан: по понедельникам, средам, четвергам, субботам, воскресеньям (с 17 марта).

- Лондон (аэропорт Хитроу): по вторникам, четвергам, субботам (с 14 марта).

- Лондон (аэропорт Гатвик): по средам, пятницам, воскресеньям (с 17 марта).

Билеты уже в продаже на официальном сайте www.azal.az, в мобильном приложении авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке  AZAL Novruz bayramı ərəfəsində Avropaya uçuşların sayını artırır

Самое читаемое

Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Дорожная полиция предупредила водителей
Дорожная полиция предупредила водителей
11 января 2024 г. 12:36
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
15 января 2024 г. 11:19
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
15 января 2024 г. 21:54
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
14 января 2024 г. 13:14
В азербайджанской армии продолжаются командные сборы
ФотоВ азербайджанской армии продолжаются командные сборы
12 января 2024 г. 10:05
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
12 января 2024 г. 11:37
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
10 января 2024 г. 12:26
Деятельность бакинского цирка приостановлена
Деятельность бакинского цирка приостановлена
10 января 2024 г. 15:37
В Азербайджане завтра пойдет снег
В Азербайджане завтра пойдет снег
11 января 2024 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi