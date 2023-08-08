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AZAL увеличил время прохождения онлайн-регистрации

AZAL увеличил время прохождения онлайн-регистрации Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) увеличил время прохождения онлайн-регистрации.
Инфраструктура
8 августа 2023 г. 12:02
AZAL увеличил время прохождения онлайн-регистрации

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) увеличил время прохождения онлайн-регистрации.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Теперь пассажиры могут зарегистрироваться на рейс за 48 часов до вылета, вместо предыдущих 24 часов. Таким образом, AZAL стремится предоставить своим пассажирам дополнительные преимущества и улучшить их опыт путешествия.

Расширение временного окна онлайн-регистрации до 48 часов предоставит больше гибкости и удобства пассажирам. Данная услуга поможет им более тщательно планировать свое путешествие.

Онлайн-регистрация - это удобный сервис, позволяющий пассажирам заранее выбрать место на борту самолета и избежать очередей на регистрацию в аэропорту, тем самым экономя время.

Для онлайн-регистрации пассажирам стоит посетить официальный сайт авиакомпании www.azal.az.

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Версия на английском языке AZAL to expand online check-in options for its passengers
Версия на азербайджанском языке AZAL sərnişinləri üçün onlayn qeydiyyat imkanlarını genişləndirir

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