AZAL увеличил время прохождения онлайн-регистрации

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) увеличил время прохождения онлайн-регистрации.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) увеличил время прохождения онлайн-регистрации.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Теперь пассажиры могут зарегистрироваться на рейс за 48 часов до вылета, вместо предыдущих 24 часов. Таким образом, AZAL стремится предоставить своим пассажирам дополнительные преимущества и улучшить их опыт путешествия.



Расширение временного окна онлайн-регистрации до 48 часов предоставит больше гибкости и удобства пассажирам. Данная услуга поможет им более тщательно планировать свое путешествие.



Онлайн-регистрация - это удобный сервис, позволяющий пассажирам заранее выбрать место на борту самолета и избежать очередей на регистрацию в аэропорту, тем самым экономя время.



Для онлайн-регистрации пассажирам стоит посетить официальный сайт авиакомпании www.azal.az.