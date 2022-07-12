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AZAL увеличил перевозки пассажиров в Грузию более чем в пять раз

AZAL увеличил перевозки пассажиров в Грузию более чем в пять раз В первом полугодии текущего года количество пассажиров, перевезенных ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) в Грузию, составило 70 409 человек.
Инфраструктура
12 июля 2022 г. 14:03
AZAL увеличил перевозки пассажиров в Грузию более чем в пять раз

В первом полугодии текущего года количество пассажиров, перевезенных ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) в Грузию, составило 70 409 человек.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии

За отчетный период доля авиакомпании на авиационном рынке Грузии составила 4%.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество пассажиров, перевезенных AZAL в Грузию, увеличилось в 5,3 раза.

По количеству перевезенных в Грузию пассажиров AZAL занял седьмое место в первой десятке зарубежных авиакомпаний. В тройку лидеров вошли Turkish Airlines (226 719 человек), Wizz Air (226 000 человек) и Pegasus (164 293 человека).

В январе-июне грузинские аэропорты обслужили 1 716 718 пассажиров, что на 189% больше в годовом сравнении.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Gürcüstana sərnişin daşınmasını 5 dəfədən çox artırıb

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