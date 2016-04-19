​AZAL увеличил количество рейсов по внутренним маршрутам

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) объявляют о новом графике полетов по маршрутам внутри страны.

Как сообщили Report в пресс-службе AZAL, прямые перелеты по маршруту Баку-Гянджа-Баку c 25 апреля будут увеличены до 4 раз в неделю и будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Кроме того, с 15 мая также будут увеличены прямые перелеты по маршруту Гянджа-Нахчыван-Гянджа до 4 раз в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы по данным маршрутам выполняются на комфортабельных лайнерах Embraer E-170/E-190.

Напомним, что цена на авиабилет Баку-Гянджа установлена в размере от 30 до 56 манатов (в зависимости от даты покупки и загруженности рейса), а из Гянджи в Нахчыван - в размере 60 манатов.