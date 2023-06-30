AZAL увеличил количество рейсов по маршруту Баку-Нахчыван  

В ответ на растущий спрос со стороны пассажиров, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) расширило число ежедневных рейсов на маршруте Баку-Нахчыван-Баку с 10 до 12.
Как сообщает Report со ссылкой на AZAL.
Было отмечено, что Национальный авиаперевозчик Азербайджана полностью удовлетворяет спрос пассажиров на рейсы между Баку и Нахчываном: "Ни один пассажир не остается без авиабилета на этом направлении".
Напомним, что ежедневно на этом направлении доступно 11-12 рейсов, что обеспечивает пассажирам удобство в планировании поездок и возможность выбора наиболее удобного времени вылета. К примеру, 1 июля запланировано 12 рейсов, а 2 июля - 11 рейсов.
Благодаря увеличению числа рейсов, пассажирам больше не нужно стоять в очереди перед кассами AZAL для приобретения авиабилетов, так как их доступность полностью обеспечивается.
Отметим, что стоимость авиабилетов на рейсы внутри республики регулируется Тарифным советом и в настоящее время по направлениям Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку составляет 60 манатов для граждан Азербайджана и 70 манатов для иностранных граждан.
Кроме того, в отношении детей-инвалидов в возрасте до 18-ти лет, студентов, а также инвалидов I и II группы действует скидка в размере 10 манатов. Эти пассажиры могут оформить билеты в официальных кассах авиакомпании в аэропортах Баку и Нахчывана.