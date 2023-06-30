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AZAL увеличил количество рейсов по маршруту Баку-Нахчыван  

AZAL увеличил количество рейсов по маршруту Баку-Нахчыван   В ответ на растущий спрос со стороны пассажиров, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) расширило число ежедневных рейсов на маршруте Баку-Нахчыван-Баку с 10 до 12. Как сообщает Report со ссылкой на AZAL. Было отмечено, что Национальный авиапере
Инфраструктура
30 июня 2023 г. 15:43
AZAL увеличил количество рейсов по маршруту Баку-Нахчыван  

В ответ на растущий спрос со стороны пассажиров, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) расширило число ежедневных рейсов на маршруте Баку-Нахчыван-Баку с 10 до 12.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Было отмечено, что Национальный авиаперевозчик Азербайджана полностью удовлетворяет спрос пассажиров на рейсы между Баку и Нахчываном: "Ни один пассажир не остается без авиабилета на этом направлении".

Напомним, что ежедневно на этом направлении доступно 11-12 рейсов, что обеспечивает пассажирам удобство в планировании поездок и возможность выбора наиболее удобного времени вылета. К примеру, 1 июля запланировано 12 рейсов, а 2 июля - 11 рейсов.
Благодаря увеличению числа рейсов, пассажирам больше не нужно стоять в очереди перед кассами AZAL для приобретения авиабилетов, так как их доступность полностью обеспечивается.

Отметим, что стоимость авиабилетов на рейсы внутри республики регулируется Тарифным советом и в настоящее время по направлениям Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку составляет 60 манатов для граждан Азербайджана и 70 манатов для иностранных граждан.

Кроме того, в отношении детей-инвалидов в возрасте до 18-ти лет, студентов, а также инвалидов I и II группы действует скидка в размере 10 манатов. Эти пассажиры могут оформить билеты в официальных кассах авиакомпании в аэропортах Баку и Нахчывана.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Naxçıvan təyyarə reyslərinin sayı artırılıb

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