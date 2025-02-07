AZAL увеличил количество рейсов на 43% по сравнению с допандемичным периодом

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в прошлом году выполнили более 17 тысяч рейсов по 63 направлениям, увеличив их количество на 43% по сравнению с периодом до пандемии COVID-19 (2019 год).

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в прошлом году выполнили более 17 тысяч рейсов по 63 направлениям, увеличив их количество на 43% по сравнению с периодом до пандемии COVID-19 (2019 год).

Как сообщает Report, об этом написал президент AZAL Самир Рзаев на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, AZAL в прошлом году обслужил более 4 млн пассажиров, достигнув 50% роста по сравнению с 2019 годом и установив исторический рекорд.

"За последние 20 лет AZAL планомерно развивался, добиваясь значительных успехов. В этот период в стране были построены аэропорты и терминалы мирового уровня, в том числе на освобожденных территориях, а также модернизирован и расширен авиапарк компании", - написал он.

Рзаев напомнил, что AZAL и Международный аэропорт Гейдар Алиев неоднократно удостаивались "5 Звезд" от Skytrax и ряда других престижных международных наград.

"Реализация проектов в рамках целей устойчивого развития ООН создала прочную основу для дальнейшего роста. AZAL, оставаясь верным своим традициям, продолжает предоставлять пассажирам услуги на высоком уровне", – отметил он.