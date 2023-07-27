AZAL увеличил частоту рейсов между Баку и Нахчываном

Национальный авиаперевозчик Азербайджана существенно увеличил количество ежедневных рейсов на популярном маршруте Баку-Нахчыван-Баку, доведя их число до 10.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана существенно увеличил количество ежедневных рейсов на популярном маршруте Баку-Нахчыван-Баку, доведя их число до 10.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

При необходимости авиакомпания готова ввести дополнительные рейсы, чтобы удовлетворить спрос пассажиров.

Увеличение частоты рейсов обеспечит пассажирам еще большую гибкость в планировании своих поездок между двумя городами Азербайджана.

Кроме того, авиакомпания рекомендует всем пассажирам, запланировавшим вылет из Баку в Нахчыван или обратно, заранее приобретать авиабилеты. Это предоставит им возможность выбора наиболее удобного времени вылета и поможет избежать возможных неудобств.

Отметим, что с начала года по маршруту Баку-Нахчыван-Баку было перевезено более 300 тысяч пассажиров. Пик пассажироперевозок пришелся на июнь и июль этого года. Так, за два месяца лета было выполнено более 1000 рейсов и перевезено свыше 144 тысяч пассажиров. В среднем за день по данному маршруту было обслужено около 2700 пассажиров. Самое большое количество рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку в течение этих двух месяцев было выполнено 26 июня и 6 июля - по 14 и 13 рейсов соответственно.