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AZAL успешно прошел аудит IOSA

AZAL успешно прошел аудит IOSA Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» успешно прошла Аудит эксплуатационной безопасности (IOSA) Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Инфраструктура
18 января 2023 г. 19:13
AZAL успешно прошел аудит IOSA

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» успешно прошла Аудит эксплуатационной безопасности (IOSA) Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Как сообщает Report, информацию об этом распространил AZAL.

Аудит охватывает все аспекты деятельности авиакомпании, влияющие на обеспечение безопасности полетов, в том числе maintenance and flight operation, оперативно-диспетчерское управление, наземное обслуживание, грузовые перевозки, авиационную безопасность и организацию управления компанией.

Действующая регистрация IOSA в авиатранспортной отрасли является доказательством надежности и высокого уровня безопасности авиакомпании. Программа IOSA руководствуется всемирно признанными принципами аудита по качеству и разработана таким образом, чтобы аудиты проводились стандартизированными и последовательными методами. Согласно требованиям IATA, все авиакомпании-члены этой международной организации проходят аудит IOSA каждые два года для того, чтобы гарантировать соответствие около 1000 стандартам безопасности и качества IOSA. Аудиты проводятся аккредитованными IATA аудиторскими организациями, при этом одна и та же организация не может проводить аудит авиакомпании два раза подряд.

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Версия на азербайджанском языке AZAL IOSA auditindən uğurla keçib

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