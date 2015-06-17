​АЗАЛ удостоен престижного рейтинга Skytrax "4 звезды"

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) был присвоен престижный рейтинг "4 звезды" со стороны наиболее влиятельной в сфере оценки качества сервиса авиакомпаний британской консалтинговой компании Skytrax.

Как сообщили Report в АЗАЛ, этого статуса АЗАЛ был удостоен по итогам независимого международного аудита Skytrax, оценивающего качество и уровень сервиса.

Рейтинг авиакомпаний по версии Skytrax предусматривает шкалу от 1 до 5 "звезд" и признан авиационным сообществом в качестве объективного и неоспоримого критерия в вопросе оценки качества услуг.

Согласно текущему рейтингу Skytrax, в мире зарегистрировано всего 35 авиакомпаний с рейтингом "4 звезды", среди которых такие признанные глобальные перевозчики, как Emirates, Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, KLM, British Airways, Japan Airlines и другие.

Среди стран Восточной Европы и СНГ до недавнего времени всего лишь один перевозчик имел "4 звезды".

Присвоению рейтинга "4 звезды" предшествовала оценка авиакомпании независимыми международными аудиторами по более 800 критериям, охватывающим качество предоставляемых услуг и стандарты работы персонала. Оценивались такие важные для пассажира компоненты продукта авиакомпании, как сайт авиакомпании в целом, изложение информации на нем, удобство онлайн-бронирования билетов, другие услуги.

Тщательной оценке также подверглись состояние, оформление и чистота салона самолета, развлечения на борту, униформа экипажа, его отношение к пассажирам и эффективность работы. Не обошли вниманием инспектирующие лица также сервис duty free, информативность бортового журнала, качество бортового питания и комфортабельность кресел.

Кроме того, национальный перевозчик Азербайджана был номинирован на учрежденную агентством Skytrax премию World Airline Awards в глобальной номинации "Авиакомпания мира, добившаяся наибольшего прогресса" и занял второе почетное место между такими авиаперевозчиками как Air France и Delta Air Lines.