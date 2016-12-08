AZAL: Тарифы авиабилетов не увеличатся

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Недавнее повышение Тарифным Советом цен на авиационное топливо не повлияет на текущие тарифы авиабилетов Национального авиаперевозчика ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Как и у всех авиакомпаний, цены на авиабилеты AZAL формируются по гибкой схеме, в зависимости от дат вылета и заполняемости рейсов.

"Мы хотим сохранить для наших граждан возможность путешествовать и отправляться в деловые поездки по приемлемым ценам. Повышение цен на авиационное топливо, безусловно, повлияет на наши расходы, однако, не отразится на тарифах авиабилетов для пассажиров", - сказал президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Джахангир Аскеров.

Напомним, что в феврале этого года "Азербайджанские авиалинии" запустили собственный бренд AZALJET, схема продаж и перелетов которого построена на базе практики низкобюджетных авиаперевозчиков.

"Запуск программы низкобюджетных перевозок в самых популярных направлениях стал очень важным шагом для авиакомпании. AZAL планирует работать в этом направлении с целью представить максимально выгодные и гибкие условия в своей ценовой политике. Суммарно авиакомпания выполняет прямые рейсы по 26 международным направлениям, а также внутренние рейсы в Нахчыван и Гянджу. В настоящее время ведется активная работа по расширению маршрутной сети, включающие в себя новые туристические направления. Также продолжается работа над улучшением инфраструктуры воздушного транспорта Азербайджана", - говорится в информации.