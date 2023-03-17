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AZAL свяжет Азербайджан и Бахрейн

AZAL свяжет Азербайджан и Бахрейн С июня национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает регулярные рейсы в Бахрейн.
Инфраструктура
17 марта 2023 г. 20:08
AZAL свяжет Азербайджан и Бахрейн

С июня национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает регулярные рейсы в Бахрейн.

Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.

Первый рейс авиакомпании по этому направлению будет осуществлен 1 июня. Первоначально полеты будут выполняться раз в неделю – по четвергам, с июля добавится еще одна частота – по воскресеньям.

Бахрейн - это островное государство в Персидском заливе, известное своими белоснежными пляжами, историческими местами и множеством туристических достопримечательностей.

Более подробно узнать о расписании полетов можно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение AZAL.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Azərbaycan və Bəhreyni birləşdirəcək

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