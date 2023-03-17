AZAL свяжет Азербайджан и Бахрейн

С июня национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает регулярные рейсы в Бахрейн.

С июня национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает регулярные рейсы в Бахрейн.

Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.

Первый рейс авиакомпании по этому направлению будет осуществлен 1 июня. Первоначально полеты будут выполняться раз в неделю – по четвергам, с июля добавится еще одна частота – по воскресеньям.

Бахрейн - это островное государство в Персидском заливе, известное своими белоснежными пляжами, историческими местами и множеством туристических достопримечательностей.