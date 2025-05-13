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AZAL стремится стать ведущей устойчивой авиационной экосистемой Евразии

AZAL стремится стать ведущей устойчивой авиационной экосистемой Евразии Цель ЗАО “Азербайджанские Авиалинии” (AZAL) - стать безопасной, устойчивой и ведущей авиационной экосистемой в Евразии.
Инфраструктура
13 мая 2025 г. 10:30
AZAL стремится стать ведущей устойчивой авиационной экосистемой Евразии

Цель ЗАО “Азербайджанские Авиалинии” (AZAL) - стать безопасной, устойчивой и ведущей авиационной экосистемой в Евразии.

Как передает Report, об этом заявил президент ЗАО Самир Рзаев в ходе Авиационного энергетического форума Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Баку.

Он подчеркнул, что AZAL гордится тесным партнерством с IATA, участием в системе CORSIA и активным взаимодействием с ICAO (Международная организация гражданской авиации) и другими глобальными платформами, формирующими ответственные подходы к авиационному управлению.

"Сегодня нашу стратегию определяют приоритеты - безопасность, операционное совершенство, устойчивое развитие и энергетический переход. Мы движемся к цели через конкретные действия, долгосрочное планирование и международное сотрудничество. Такие партнерства усиливают нашу приверженность международным стандартам в области выбросов, энергоэффективности и экологической прозрачности, формируя устойчивую и готовую к будущему авиакомпанию", - отметил С. Рзаев.

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Версия на английском языке AZAL seeks to become safe, sustainable, leading aviation ecosystem in Eurasia, company president says
Версия на азербайджанском языке AZAL-ın prezidenti: "Hədəfimiz Avrasiyada təhlükəsiz, dayanıqlı və lider aviasiya ekosistemi olmaqdır"

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