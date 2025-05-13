AZAL стремится стать ведущей устойчивой авиационной экосистемой Евразии

Цель ЗАО “Азербайджанские Авиалинии” (AZAL) - стать безопасной, устойчивой и ведущей авиационной экосистемой в Евразии.

Цель ЗАО “Азербайджанские Авиалинии” (AZAL) - стать безопасной, устойчивой и ведущей авиационной экосистемой в Евразии.

Как передает Report, об этом заявил президент ЗАО Самир Рзаев в ходе Авиационного энергетического форума Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Баку.

Он подчеркнул, что AZAL гордится тесным партнерством с IATA, участием в системе CORSIA и активным взаимодействием с ICAO (Международная организация гражданской авиации) и другими глобальными платформами, формирующими ответственные подходы к авиационному управлению.

"Сегодня нашу стратегию определяют приоритеты - безопасность, операционное совершенство, устойчивое развитие и энергетический переход. Мы движемся к цели через конкретные действия, долгосрочное планирование и международное сотрудничество. Такие партнерства усиливают нашу приверженность международным стандартам в области выбросов, энергоэффективности и экологической прозрачности, формируя устойчивую и готовую к будущему авиакомпанию", - отметил С. Рзаев.