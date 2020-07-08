AZAL стал маркетинговым партнером Belavia

"Азербайджанские авиалинии" стали маркетинговым партнером белорусского авиаперевозчика "Белавиа" на рейсах по маршруту Баку-Минск, которые будут выполнены с 10 по 31 июля.
Как собщает Report со ссылкой на AZAL, всего будут выполнено семь рейсов с частотой два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям.
Продажа авиабилетов будет осуществляться как на сайте Национального авиаперевозчика www.azal.az, так и авиакомпании www.belavia.by.
Рейсом Баку-Минск могут воспользоваться пассажиры, имеющие право на въезд в Белоруссию. Пассажиры, следующие трансфером через Минск в третью страну, будут приниматься на рейс в соответствии с правилами въезда страны назначения.
Напомним, что к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19). Список лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в которых пассажиры могут провериться на COVID-19 без направления врача:
- Лаборатория Referans;
- Клиника Leyla;
- Клиника Memorial;
- Больница Bona Dea;
- Лаборатория İnci;
- Bakı Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi (XTİNM);
- Kaspian Hospital;
- UltraLab.
Справку с негативным тестом на COVID-19 пассажир должен получить в течение 48 часов до вылета рейса.
Как сообщалось ранее, на рейсах, выполняемых в период пандемии COVID-19, будут применяться специальные правила как в аэропорту вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. Со стороны «Азербайджанских Авиалиний» была подготовлена видеоинструкция .