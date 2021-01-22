AZAL сократил пассажироперевозки в Грузию более чем в 7 раз

В 2020 году количество пассажиров, перевезенных ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в Грузию, составило 19 096 человек

В 2020 году количество пассажиров, перевезенных ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в Грузию, составило 19 096 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report Об этом говорится в отчете Агентства гражданской авиации Грузии.

Согласно документу, пассажирские перевозки осуществлялись до пандемии коронавируса - в I квартале прошлого года.

В годовом сравнении количество пассажиров сократилось на 117 503 человека или в 7,1 раза.

В отчетном году иностранные авиакомпании перевезли в Грузию 692 260 пассажиров, что на 93% меньше аналогичного показателя 2019 года.

В прошлом году среди иностранных авиаперевозчиков самыми крупными перевозчиками в соседнюю страну стали венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air (172 012 человек) и национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines (86 562 человека).