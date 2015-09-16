​AZAL сократил количество авиарейсов Баку-Москва

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) сократило количество авиарейсов по маршруту Баку-Москва до двух в день.

Как сообщает Report, хотя в летнем сезоне количество полетов было увеличено до трех в день, в связи с наступлением осенне-зимнего сезона авиарейсы сократили до двух. С сегодняшнего дня ликвидирован авиарейс, который вылетал из Баку в столицу России в 15:15.

Отметим, что два других рейса "Азербайджанских авиалиний" в московский аэропорт "Домодедово" выполняются в 10:40 и 20:00.

Помимо AZAL, по этому маршруту летают российские авиакомпании "Аэрофлот" (2 рейса) и Siberia (S7, 1 рейс). Полеты осуществляются в московские аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево".