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AZAL: Сильный снегопад привел к задержке рейсов Баку-Стамбул-Баку

AZAL: Сильный снегопад привел к задержке рейсов Баку-Стамбул-Баку Закрытие стамбульского аэропорта из-за сильного снегопада привело к задержке рейсов AZAL по маршрутам - Баку-Стамбул и Стамбул-Баку (24 и 25 января).
Инфраструктура
25 января 2022 г. 12:43
AZAL: Сильный снегопад привел к задержке рейсов Баку-Стамбул-Баку

Закрытие стамбульского аэропорта из-за сильного снегопада привело к задержке рейсов AZAL по маршрутам - Баку-Стамбул и Стамбул-Баку (24 и 25 января).

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, вылеты данных рейсов будут проводиться по согласованию с аэропортом в Стамбуле.

Так, на данный момент задерживаются вылеты двух рейсов из Баку. Планируется, что пассажиры этих рейсов будут доставлены в Стамбул сегодня вечером. Вылет состоится на Airbus A340 - это самый большой широкофюзеляжный самолет авиакомпании.

Также сегодня из стамбульского аэропорта в Баку запланировано выполнение двух рейсов – во второй половине дня и поздно вечером.

Прибывающим пассажирам просим обратиться в офис «Азербайджанских авиалиний» в аэропорту Стамбула. Пассажиры будут зарегистрированы на ближайший рейс по маршруту Стамбул-Баку.

Пассажиры данных рейсов могут получать обновленную информацию в колцентре авиакомпании, представительстве AZAL в Стамбуле или через СМИ.

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Версия на английском языке AZAL: Heavy snowfall causes delay in Baku-Istanbul-Baku flights
Версия на азербайджанском языке AZAL: "Güclü qar Bakı-İstanbul-Bakı reyslərinin gecikməsinə səbəb olub"

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