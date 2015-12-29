​AZAL сделал скидку на низкобюджетные рейсы

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" объявляет о снижении стоимости билетов на низкобюджетные направления в Москву (аэропорт "Внуково"), Дубай (аэропорт "Аль-Мактум"), Стамбул (аэропорт "Сабиха Гокчен") и Анталью.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, начиная с 5 января 2016 года, стоимость билета на данные рейсы при вылете из Баку составит всего 89 евро.

"Список бюджетных тарифов будет расширяться и впредь. Недавно введен новый бюджетный тариф Promo на рейсе Баку-Москва (аэропорт Домодедово), в который не включен багаж. Также в следующий летний сезон планируется открытие нового бюджетного рейса в курортный город Алания. В следующем году "Азербайджанские авиалинии" продолжат развитие линейки низкобюджетных тарифов по очень многим направлениям" - сказал вице-президент ЗАО AZAL Эльдар Гаджиев.

Также с 5 января все международные направления, включая указанные низкобюджетные, будут выполняться с нового аэровокзального комплекса первого терминала Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Отметим, что авиакомпания продолжает пересмотр цен в связи с изменением курса национальной валюты по отношению к евро. Ранее AZAL объявил, что цены на авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Стамбул, Анкару, Анталью, Тель-Авив, Тегеран, Дубай, Актау, Киев, Львов, Минск, Тбилиси и другие города будут пересмотрены.