AZAL предупредил граждан о возможном мошенничестве

В последнее время от имени ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) распространяется подозрительная информация о крупных выигрышах.

В последнее время от имени ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) распространяется подозрительная информация о крупных выигрышах.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении AZAL.

Авиакомпания объявила, что подобная информация распространяется, в частности, через мессенджеры, социальные сети или электронную почту.