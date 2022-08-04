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AZAL предупредил граждан о возможном мошенничестве

AZAL предупредил граждан о возможном мошенничестве В последнее время от имени ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) распространяется подозрительная информация о крупных выигрышах.
Инфраструктура
4 августа 2022 г. 16:43
AZAL предупредил граждан о возможном мошенничестве

В последнее время от имени ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) распространяется подозрительная информация о крупных выигрышах.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении AZAL.

Авиакомпания объявила, что подобная информация распространяется, в частности, через мессенджеры, социальные сети или электронную почту.

"AZAL призывает граждан быть осторожными и не пользоваться сомнительными ссылками. Вся официальная информация AZAL размещается на официальном сайте авиакомпании (www.azal.az) и на страницах в социальных сетях. Также напомним, что в последнее время от имени AZAL физическим и юридическим лицам поступают предложения о сотрудничестве, приеме на работу. Эти лица, занимающиеся мошенничеством, используя имя AZAL, не имеют никакого отношения к авиакомпании. AZAL не несет никакой ответственности за обещания, данные от имени авиакомпании в неофициальных источниках. Просим граждан, столкнувшихся с подобными случаями, немедленно обратиться в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке AZAL vətəndaşlara xəbərdarlıq edib

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