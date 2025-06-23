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AZAL с августа возобновит регулярные рейсы в Ургенч

AZAL с августа возобновит регулярные рейсы в Ургенч Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL возобновляет выполнение регулярных рейсов в Ургенч (Узбекистан).
Инфраструктура
23 июня 2025 г. 10:05
AZAL с августа возобновит регулярные рейсы в Ургенч

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL возобновляет выполнение регулярных рейсов в Ургенч (Узбекистан).

Как передает Report со ссылкой на авиакомпанию, первый рейс запланирован 2 августа.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам.

“Ургенч - город с уникальной атмосферой и колоритом, привлекающий внимание путешественников. Новый маршрут открывает дополнительные возможности для комфортных поездок”, - говорится в сообщении AZAL.

Авиабилеты доступны на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, в мобильном приложении, кассах AZAL, а также у аккредитованных агентств.

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Версия на английском языке AZAL resumes regular flights to Urgench
Версия на азербайджанском языке AZAL Ürgəncə müntəzəm uçuşları bərpa edir  

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