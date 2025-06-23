AZAL с августа возобновит регулярные рейсы в Ургенч

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL возобновляет выполнение регулярных рейсов в Ургенч (Узбекистан).
Как передает Report со ссылкой на авиакомпанию, первый рейс запланирован 2 августа.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам.
“Ургенч - город с уникальной атмосферой и колоритом, привлекающий внимание путешественников. Новый маршрут открывает дополнительные возможности для комфортных поездок”, - говорится в сообщении AZAL.
Авиабилеты доступны на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, в мобильном приложении, кассах AZAL, а также у аккредитованных агентств.