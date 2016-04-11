​AZAL с 15 мая запускает авиарейсы по маршруту Гянджа-Нахчыван

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) объявило о запуске с 15 мая регулярных рейсов из Гянджи в Нахчыван.

Как передает Report со ссылкой на AZAL, прямые перелеты по маршруту Гянджа-Нахчыван-Гянджа будут выполняться 4 раза в неделю – по понедельник, средам, пятницам и воскресеньям.

Вылет из Международного аэропорта Гянджи в 12:55, прибытие в Международный аэропорт Нахчыван - в 14:25. Вылет из Нахчывана - в 15:05, прилет в Гянджу - в 16:40. Продолжительность рейса составляет 1,5 часа, что связано с тем, что полет осуществляется в обход конфликтной зоны и пролегает через безопасные территории.

Тарифный совет Азербайджана, регулирующий стоимость пассажирских авиаперевозок внутри страны, установил цену на авиабилет в размере 60 манатов. Авиарейсы выполняются на лайнерах Embraer E-190.