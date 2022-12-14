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AZAL с 15 декабря запустит рейсы в Фергану

AZAL с 15 декабря запустит рейсы в Фергану Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" расширяет программу полетов в Узбекистан и открывает продажу билетов по маршруту Баку-Фергана-Баку.
Инфраструктура
14 декабря 2022 г. 16:05
AZAL с 15 декабря запустит рейсы в Фергану

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" расширяет программу полетов в Узбекистан и открывает продажу билетов по маршруту Баку-Фергана-Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", первый полет в этот город авиакомпания выполнит 15 декабря, рейсы будут осуществляться раз в неделю - по четвергам.

Отметим, что Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL также выполняет рейсы в другие два города Узбекистана - Ташкент и Самарканд.

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно приобрести на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

С информацией о правилах въезда в Азербайджан и Узбекистан можно подробно ознакомиться на сайте авиаперевозчика, в разделе "Правила въезда".

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Версия на английском языке AZAL to launch flights to Fergana
Версия на азербайджанском языке AZAL Fərqanəyə uçuşlara başlayır

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