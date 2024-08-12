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AZAL рекомендует заранее приобретать авиабилеты из Баку в Нахчыван и в обратном направлении

AZAL рекомендует заранее приобретать авиабилеты из Баку в Нахчыван и в обратном направлении В связи со скорым окончанием летних каникул и началом учебного года ожидается рост спроса на авиаперевозки по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.
Инфраструктура
12 августа 2024 г. 12:54
AZAL рекомендует заранее приобретать авиабилеты из Баку в Нахчыван и в обратном направлении

В связи со скорым окончанием летних каникул и началом учебного года ожидается рост спроса на авиаперевозки по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), авиаперевозчик рекомендует всем пассажирам, планирующим путешествия в этом направлении, заблаговременно приобретать авиабилеты.

На сегодняшний день по маршруту Баку-Нахчыван-Баку ежедневно выполняется более 20 рейсов. При необходимости количество рейсов на данном направлении будет увеличено.

Пиковые периоды авиаперевозок всегда сопровождаются увеличением пассажиропотока и спроса на рейсы. Заблаговременная покупка билетов обеспечит наилучший выбор времени вылета и поможет избежать возможных неудобств.

Отметим, что работа гражданской авиации организована согласно определенному плану, который включает в себя множество аспектов, такие как расписание полетов, подготовку самолетов перед вылетом, контрольные проверки и другие задачи.

Важно отметить, что только в июле AZAL осуществил 745 рейсов по направлению в Нахчыван в связи с высоким спросом. Общее количество обслуженных пассажиров за месяц составило более 85 тысяч.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании или в кассах AZAL.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в кол-центр по электронной почте [email protected] или через WhatsApp по номеру +994(55) 204 65 54.

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Версия на английском языке AZAL recommends purchasing air tickets from Baku to Nakhchivan and back in advance
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakıdan Naxçıvana və əks istiqamətdə əvvəlcədən bilet almağı tövsiyə edir

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