AZAL рекомендует покупать авиабилеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку заранее

С учетом ожидаемого роста спроса на авиаперевозки по маршруту Баку-Нахчыван-Баку авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) рекомендует всем пассажирам, планирующим путешествие между этими городами, приобрести авиабилеты заранее.

С учетом ожидаемого роста спроса на авиаперевозки по маршруту Баку-Нахчыван-Баку авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) рекомендует всем пассажирам, планирующим путешествие между этими городами, приобрести авиабилеты заранее.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, авиабилеты можно забронировать на официальном сайте www.azal.az , через обновленное мобильное приложение авиакомпании или приобрести в кассах AZAL.

Авиакомпания также разработала видеоинструкцию, в которой подробно рассказывается о процессе покупки билетов на сайте. Видеоматериал доступен по ссылке: https://youtu.be/9PiPTkNkBSU .