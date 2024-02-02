AZAL рекомендует покупать авиабилеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку заранее

С учетом ожидаемого роста спроса на авиаперевозки по маршруту Баку-Нахчыван-Баку авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) рекомендует всем пассажирам, планирующим путешествие между этими городами, приобрести авиабилеты заранее.
Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, авиабилеты можно забронировать на официальном сайте
Авиакомпания также разработала видеоинструкцию, в которой подробно рассказывается о процессе покупки билетов на сайте. Видеоматериал доступен по ссылке:
При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр по электронной почте