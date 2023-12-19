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AZAL рекомендует заранее бронировать билеты из Баку в Нахчыван и обратно

AZAL рекомендует заранее бронировать билеты из Баку в Нахчыван и обратно С учетом ожидаемого роста спроса на авиаперевозки по маршруту Баку-Нахчыван-Баку в преддверии Дня солидарности азербайджанцев всего мира и новогодних праздников, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) рекомендует планирующим путешествия между этими города
Инфраструктура
19 декабря 2023 г. 17:17
AZAL рекомендует заранее бронировать билеты из Баку в Нахчыван и обратно

С учетом ожидаемого роста спроса на авиаперевозки по маршруту Баку-Нахчыван-Баку в преддверии Дня солидарности азербайджанцев всего мира и новогодних праздников, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) рекомендует планирующим путешествия между этими городами заранее приобрести авиабилеты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Пиковые периоды авиаперевозок всегда сопровождаются повышенным пассажиропотоком и увеличенным спросом на перелеты. В этой связи авиакомпания рекомендует пассажирам приобрести билеты заранее, чтобы обеспечить наилучший выбор времени вылета и избежать возможных неудобств.

Авиабилеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через обновленное мобильное приложение или приобрести в кассах AZAL.

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Версия на английском языке AZAL recommends purchasing tickets from Baku to Nakhchivan in advance
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakıdan Naxçıvana və əks istiqamətdə bileti əvvəlcədən almağı tövsiyə edib

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