AZAL рекомендует заранее бронировать билеты из Баку в Нахчыван и обратно

С учетом ожидаемого роста спроса на авиаперевозки по маршруту Баку-Нахчыван-Баку в преддверии Дня солидарности азербайджанцев всего мира и новогодних праздников, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) рекомендует планирующим путешествия между этими города

С учетом ожидаемого роста спроса на авиаперевозки по маршруту Баку-Нахчыван-Баку в преддверии Дня солидарности азербайджанцев всего мира и новогодних праздников, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) рекомендует планирующим путешествия между этими городами заранее приобрести авиабилеты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Пиковые периоды авиаперевозок всегда сопровождаются повышенным пассажиропотоком и увеличенным спросом на перелеты. В этой связи авиакомпания рекомендует пассажирам приобрести билеты заранее, чтобы обеспечить наилучший выбор времени вылета и избежать возможных неудобств.

Авиабилеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через обновленное мобильное приложение или приобрести в кассах AZAL.