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AZAL: Рейсы в Москву и Мумбаи задерживаются из-за закрытия воздушного пространства

AZAL: Рейсы в Москву и Мумбаи задерживаются из-за закрытия воздушного пространства AZAL: Рейсы в Москву задерживаются из-за закрытия воздушного пространства
Инфраструктура
7 мая 2025 г. 11:18
AZAL: Рейсы в Москву и Мумбаи задерживаются из-за закрытия воздушного пространства

Рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) J2-181 (аэропорт "Домодедово") и J2-807 (аэропорт "Внуково") из Баку в Москву, Россия, задерживаются из-за закрытия воздушного пространства в пункте назначения.

Как сообщили  Report в AZAL, пассажирам задержанных рейсов предоставляется все необходимое в соответствии с правилами авиакомпании. 

Кроме того, выполнение рейса J2-059 авиакомпании AZAL, запланированного из Баку в Мумбаи (Индия), было отложено из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном.

"AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией, руководствуясь соображениями безопасности полетов, и будет информировать пассажиров о любых изменениях", - говорится в сообщении. 

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Версия на азербайджанском языке AZAL Hindistana reysini təxirə salıb, aviaşirkətin Rusiyaya reysi gecikir

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