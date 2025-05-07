AZAL: Рейсы в Москву и Мумбаи задерживаются из-за закрытия воздушного пространства

AZAL: Рейсы в Москву задерживаются из-за закрытия воздушного пространства

Рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) J2-181 (аэропорт "Домодедово") и J2-807 (аэропорт "Внуково") из Баку в Москву, Россия, задерживаются из-за закрытия воздушного пространства в пункте назначения.

Как сообщили Report в AZAL, пассажирам задержанных рейсов предоставляется все необходимое в соответствии с правилами авиакомпании.

Кроме того, выполнение рейса J2-059 авиакомпании AZAL, запланированного из Баку в Мумбаи (Индия), было отложено из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном.

"AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией, руководствуясь соображениями безопасности полетов, и будет информировать пассажиров о любых изменениях", - говорится в сообщении.