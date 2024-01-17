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AZAL: Рейс Баку-Нахчыван задерживается из-за погодных условий

AZAL: Рейс Баку-Нахчыван задерживается из-за погодных условий Вылет рейса J2-251 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Нахчыван задерживается из-за неблагоприятных погодных условий (сильный туман) в пункте назначения.
Инфраструктура
17 января 2024 г. 10:39
AZAL: Рейс Баку-Нахчыван задерживается из-за погодных условий

Вылет рейса J2-251 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Нахчыван задерживается из-за неблагоприятных погодных условий (сильный туман) в пункте назначения.

Об этом Report сообщили в AZAL.

Выполнение данного рейса будет осуществлено сразу после улучшения погодных условий в аэропорту Нахчывана.

"Согласно правилам авиакомпании, пассажиры задержанного рейса будут обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание. При возникновении дополнительных вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр авиакомпании по электронной почте [email protected] или через WhatsApp по номеру - +994(55) 204 65 54", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL: "Bakı-Naxçıvan reysi hava şəraiti səbəbindən gecikir"

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