AZAL рассказал депутатам о положительных изменениях в ближайшем будущем

К 2030 году планируется постепенно выводить из эксплуатации старые самолеты и построить флот из 30 новых широко- и узкофюзеляжных воздушных судов.

К 2030 году планируется постепенно выводить из эксплуатации старые самолеты и построить флот из 30 новых широко- и узкофюзеляжных воздушных судов.

Как сообщает Report, об этом заявил временно исполняющий обязанности президента ЗАО Самир Рзаев на мероприятии с участием депутатов Милли Меджлиса в ходе обсуждения плана трансформации AZAL на 2022-2030 годы.

"Расширение нашего флота позволит нам открывать новые маршруты, а также обеспечит большую гибкость в планировании и управлении нашей маршрутной сети. Другим важным направлением нашей стратегии является создание единого авиапарка, состоящего из 2 типов самолетов", - сказал Самир Рзаев.

Он добавил, что такой авиапарк, в первую очередь, поможет снизить затраты на обучение персонала и техническое обслуживание воздушных судов, а также позволит повысить эффективность эксплуатации и качество обслуживания.

Стороны также рассмотрели вопросы, связанные с расширением маршрутной сети, модернизацией авиапарка и ценовой политикой авиакомпании. Была подчеркнута необходимость разработки гибкой и конкурентоспособной ценовой стратегии, которая позволит привлечь больше пассажиров и обеспечить им выгодные пассажирские авиаперевозки.

Кроме того, участники встречи обговорили объединение "Азербайджанских авиалиний" и Buta Airways в единый бренд AZAL, преимущества и возможности, которые получат пассажиры. Было также оговорено, что это позволит авиакомпании более эффективно работать на рынке и предлагать клиентам единый и узнаваемый бренд.

Выступивший на мероприятии заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумметов отметил важность развития авиационной промышленности как одной из основных отраслей экономики страны и подчеркнул роль AZAL в этом процессе.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, выступивший на встрече, направил всем участникам приветствие председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой. По его словам, встреча в таком формате с руководством AZAL проводится впервые. Первый вице-спикер выразил уверенность в том, что такие встречи помогут решить ряд вопросов. Он подчеркнул необходимость обеспечения комфортных условий полета, высокого уровня обслуживания и безопасности пассажиров. Также он указал, что авиакомпания должна стремиться к постоянному совершенствованию и улучшению качества обслуживания, чтобы удовлетворить потребности и ожидания пассажиров.

Затем члены Милли Меджлиса ознакомились с деятельностью Управления воздушного движения "Азераэронавигация", обеспечивающего безопасность полетов в воздушном пространстве Азербайджана.