АЗАЛ проводит специальную акцию

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) приступила к специальной летней акции.
Как сообщает Report, в нижеследующей таблице показана стоимость билетов туда и обратно.
Продажа билетов осуществляется с 1 июля по 31 августа, полеты будут выполняться со 2 июля по 30 сентября.
Отметим, что в стоимость билетов входят сборы и пошлины, билеты обмену и возврату не подлежат, миле-баллы по этим тарифам не начисляются. Максимальный срок пребывания в пункте назначения - 1 месяц.
|Пункт отбытия
|Направление
|Стоимость билета
|Баку
|* Дубай
|232 евро
|Баку
|Ростов
|289 евро
|Баку
|Бишкек
|339 евро
|Баку
|Лондон
|409 евро
|Баку
|Рома
|429 евро
|Баку
|Милан
|429 евро
|Баку
|Париж
|449 евро
* Продажа билетов и полеты в направлении Дубая осуществляются с 25 июня по 31 июля.
Şahnaz ƏhmədovaАвтор новости
Поделиться в Facebook