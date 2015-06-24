АЗАЛ проводит специальную акцию

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) приступила к специальной летней акции.

Как сообщает Report, в нижеследующей таблице показана стоимость билетов туда и обратно.

Продажа билетов осуществляется с 1 июля по 31 августа, полеты будут выполняться со 2 июля по 30 сентября.

Отметим, что в стоимость билетов входят сборы и пошлины, билеты обмену и возврату не подлежат, миле-баллы по этим тарифам не начисляются. Максимальный срок пребывания в пункте назначения - 1 месяц.

Пункт отбытия Направление Стоимость билета Баку * Дубай 232 евро Баку Ростов 289 евро Баку Бишкек 339 евро Баку Лондон 409 евро Баку Рома 429 евро Баку Милан 429 евро Баку Париж 449 евро

* Продажа билетов и полеты в направлении Дубая осуществляются с 25 июня по 31 июля.