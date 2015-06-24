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    АЗАЛ проводит специальную акцию

    Продажа билетов осуществляется с 1 июля по 31 августа

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) приступила к специальной летней акции.

    Как сообщает Report, в нижеследующей таблице показана стоимость билетов туда и обратно.

    Продажа билетов осуществляется с 1 июля по 31 августа, полеты будут выполняться со 2 июля по 30 сентября.

    Отметим, что в стоимость билетов входят сборы и пошлины, билеты обмену и возврату не подлежат, миле-баллы по этим тарифам не начисляются. Максимальный срок пребывания в пункте назначения - 1 месяц.

    Пункт отбытия Направление Стоимость билета
    Баку * Дубай 232 евро
    Баку Ростов 289 евро
    Баку Бишкек 339 евро
    Баку Лондон 409 евро
    Баку Рома 429 евро
    Баку Милан 429 евро
    Баку Париж 449 евро

    * Продажа билетов и полеты в направлении Дубая осуществляются с 25 июня по 31 июля.

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