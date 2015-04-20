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    AZAL проводит скидочную акцию на авиарейс Баку-Стамбул

    Стоимость билетов составляет 225 евро

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" (AZAL) приступила к скидочной кампании на авиабилеты в направлении Баку-Стамбул (Сабиха Гекджен)-Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, стоимость билетов составляет 225 евро. Продажа билетов и полеты по скидочной цене продлятся до 24 мая. Билеты не подлежат обмену или возврату. По данному классу "mile-bal" не добавляется к счету и максимальный срок пребывания в пункте составляет один месяц.

    Отметим, что в стоимость билета включены все расходы и пошлины.

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