​AZAL проводит праздничную акцию

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) проведут осеннюю распродажу авиабилетов в преддверии Гурбан байрамы. Как сообщили Report в AZAL, билеты по специальным тарифам можно будет забронировать и приобрести в кассах AZAL и на сайте компании www.azal.az с 24 сентября по 10 октября.

Пассажиры смогут приобрести авиабилеты по выгодной цене по следующим направлениям (вылеты в период с 11 по 31 октября 2015 года): Баку-Лондон-Баку(329 евро), Лондон-Баку-Лондон (269 фунтов стерлингов), Баку-Милан-Баку (329 евро), Баку-Рим-Баку (339 евро), Баку-Берлин-Баку (319 евро), Баку-Париж-Баку (359 евро), Баку-Нью-Йорк-Баку (499 евро), Нью-Йорк-Баку-Нью-Йорк (559 долларов), Баку-Прага-Баку (329 евро), Прага-Баку-Прага (379 долларов).