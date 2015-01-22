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    AZAL проводит новую акцию скидок

    Подешевели билеты по маршруту Баку-Минск-Баку

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" (AZAL) проводит специальную акцию скидок на авиарейсах по маршруту Баку-Минск-Баку. Как сообщили Report в AZAL, в рамках акции, стоимость билета на авиарейс Баку-Минск-Баку составляет 315 евро (287 манатов - по официальному курсу на 22.01.2015). До этого билеты продавались по цене 354 манатов.

    Акция стартует сегодня и продлится до 31 марта.

    Отметим, что купленные по акции билеты возврату и обмену не подлежат. Мили-баллы за эти полеты не начисляются. Из-за ограниченного количества мест, оформление билетов необходимо проводить заранее. Максимальный срок пребывания составляет один месяц.

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