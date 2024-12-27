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AZAL продолжит полеты в 6 городов России

AZAL продолжит полеты в 6 городов России AZAL продолжит полеты в ряд городов России
Инфраструктура
27 декабря 2024 г. 13:35
AZAL продолжит полеты в 6 городов России

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) продолжит выполнять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Напомним, 25 декабря авиакомпания объявила об отмене рейсов в Грозный и Махачкалу после крушения самолета Embraer, следовавшего из Баку в Грозный, недалеко от казахстанского города Актау.

Сегодня компания заявила о приостановке полетов в еще пять городов России - Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару в соответствии с решением Государственного агентства воздушной авиации Азербайджана.

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Версия на английском языке AZAL to continue flights to 6 Russian cities
Версия на азербайджанском языке AZAL Rusiyanın bir sıra şəhərlərinə uçuşları davam etdirəcək

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