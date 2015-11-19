AZAL продолжит полеты по маршруту Баку-Гянджа - ОБНОВЛЕНО

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Согласно новому решению ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), полеты по маршруту Баку-Гянджа-Баку будут выполняться ежедневно.
*** 10:33
ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) продолжит выполнять полеты по маршруту Баку-Гянджа-Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, ранее планировалось приостановить авиарейсы по данному маршруту из-за низкого спроса, однако с учетом обращений населения на днях принято решение о продолжении полетов.
Авиарейсы по маршруту Баку-Гянджа-Баку будут выполняться 3 раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям на самолетах Embraer-170.
Стоимость авиабилетов по данному маршруту в одном направлении равна 30 манатам.
Economic DepartmentАвтор новости
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