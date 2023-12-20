AZAL продолжает набор на позицию "Бортпроводник"

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приглашает мотивированных кандидатов присоединиться к опытной команде бортпроводников авиакомпании.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приглашает мотивированных кандидатов присоединиться к опытной команде бортпроводников авиакомпании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

"Бортпроводники играют ключевую роль в каждом полете, являясь неотъемлемой частью экипажа. Они заботятся о комфорте пассажиров и в то же время обеспечивают безопасность на борту самолета.

Гибкость в решении проблем, индивидуальный подход к каждому пассажиру, умение быстро реагировать на любые ситуации - основные аспекты, делающие профессию особенной.

Кандидаты на позицию бортпроводника должны обладать такими качествами, как дисциплина, пунктуальность и способность сохранять спокойствие, проявляя хладнокровие в стрессовых ситуациях", - говорится в сообщении авиакомпании.

Более подробная информация о требованиях к конкурсу на позицию "Бортпроводник" доступна здесь .