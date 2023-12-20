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AZAL продолжает набор на позицию "Бортпроводник"

AZAL продолжает набор на позицию "Бортпроводник" ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приглашает мотивированных кандидатов присоединиться к опытной команде бортпроводников авиакомпании.
Инфраструктура
20 декабря 2023 г. 16:23
AZAL продолжает набор на позицию Бортпроводник

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приглашает мотивированных кандидатов присоединиться к опытной команде бортпроводников авиакомпании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

"Бортпроводники играют ключевую роль в каждом полете, являясь неотъемлемой частью экипажа. Они заботятся о комфорте пассажиров и в то же время обеспечивают безопасность на борту самолета.

Гибкость в решении проблем, индивидуальный подход к каждому пассажиру, умение быстро реагировать на любые ситуации - основные аспекты, делающие профессию особенной.

Кандидаты на позицию бортпроводника должны обладать такими качествами, как дисциплина, пунктуальность и способность сохранять спокойствие, проявляя хладнокровие в стрессовых ситуациях", - говорится в сообщении авиакомпании.

Более подробная информация о требованиях к конкурсу на позицию "Бортпроводник" доступна здесь.

Кандидаты могут подать заявку на данную вакансию через официальный сайт авиакомпании www.azal.az, перейдя в раздел "Карьера". Кроме того, они могут отправить свое резюме на адрес [email protected] или оставить его в специальном ящике, размещенном у входа "Международные рейсы" (Северный) Терминала 2 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

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Версия на английском языке AZAL continues to recruit for flight attendant position
Версия на азербайджанском языке AZAL “Təyyarə bələdçisi” vəzifəsinə işə qəbulu davam etdirir

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