AZAL призывает покупать билеты Баку-Нахчыван-Баку на сайте авиакомпании

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) призывает всех пассажиров, путешествующих из Баку в Нахчыван и обратно, приобретать билеты на официальном сайте.

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) призывает всех пассажиров, путешествующих из Баку в Нахчыван и обратно, приобретать билеты на официальном сайте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Это поможет разгрузить продолжительные очереди, возникающие в кассах AZAL, а также облегчит весь процесс оформления пассажирами авиабилетов.

Билеты по обоим направлениям доступны на сайте авиакомпании – www.azal.az.

К оплате при приобретении билетов принимаются карты международных платежных систем Visa и MasterCard любого банка. При приобретении билета банковской картой другого человека на стойке регистрации в аэропорту необходимо будет предоставить копию удостоверения личности человека, на чье имя оформлена карта, а также копию лицевой стороны самой карты.

В случае приобретения авиабилетов на рейсы в Нахчыван или обратно онлайн, на сайте также отображается поле для выбора гражданства путешествующего пассажира.

Напомним, что стоимость авиабилетов на рейсы внутри республики регулируется Тарифным советом и в настоящее время по направлениям Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку составляет 60 манатов для граждан Азербайджана и 70 манатов для иностранных граждан.

Добавим, что на указанных рейсах предусмотрена скидка для пассажиров ряда категорий. Так, к примеру, в отношении детей-инвалидов в возрасте до 18-ти лет, студентов, а также инвалидов I и II группы действует скидка в размере 10 манатов. Эти категории пассажиров могут оформить билеты только в официальных кассах авиакомпании в аэропортах Баку и Нахчывана. При приобретении билетов пассажиры должны представить соответствующие документы.