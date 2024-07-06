AZAL призывает не верить фейковым кампаниям, проводимым от имени организации

В последнее время наблюдаются случаи проведения фальшивых рекламных кампаний в социальных сетях от имени ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

В последнее время наблюдаются случаи проведения фальшивых рекламных кампаний в социальных сетях от имени ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО.

Киберпреступники используют имя AZAL, обещая гражданам заманчивые условия, распространяя информацию об "инвестиционном проекте" и приглашая проходить опросы на поддельных платформах.

Эти мошеннические действия могут привести к серьезным финансовым потерям для граждан.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines настоятельно призывает общественность быть бдительной и не доверять подобным кампаниям. Граждане могут получать информацию о деятельности AZAL из официальных источников авиакомпании, таких как официальный веб-сайт и подтвержденные аккаунты в социальных сетях.

В случае столкновения с мошенническими действиями AZAL рекомендует не переходить по предоставленным фальшивым ссылкам, не сообщать личные данные, немедленно обратиться в соответствующие правоохранительные органы, а также пожаловаться на данные публикации.