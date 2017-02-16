AZAL признан одним из лучших авиаперевозчиков, совершающих рейсы в Россию

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджанские авиалинии" признаны одним из лучших авиаперевозчиков, совершающих рейсы в Россию.

Как сообщает Report, об этом говорится в составленном Forbes рейтинге.

Азербайджанский авиаперевозчик занял в списке восьмое место.

Самой лучшей авиакомпанией, совершающей полеты в Россию, признана "Emirates". Далее идут "Белавия" и польская компания LOT.

Подобный список издание составило впервые. Перечень основан на соотношении цена/качество услуг.