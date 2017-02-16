 Наверх
    Закрыть фоторежим

    AZAL признан одним из лучших авиаперевозчиков, совершающих рейсы в Россию

    Азербайджанский авиаперевозчик занял восьмое место в составленном Forbes рейтинге

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджанские авиалинии" признаны одним из лучших авиаперевозчиков, совершающих рейсы в Россию.

    Как сообщает Report, об этом говорится в составленном Forbes рейтинге.

    Азербайджанский авиаперевозчик занял в списке восьмое место.

    Самой лучшей авиакомпанией, совершающей полеты в Россию, признана "Emirates". Далее идут "Белавия" и польская компания LOT.

    Подобный список издание составило впервые. Перечень основан на соотношении цена/качество услуг.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi