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AZAL приступил к выполнению полетов в Пекин

AZAL приступил к выполнению полетов в Пекин Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL успешно осуществил прямой рейс по маршруту Баку-Пекин.
Инфраструктура
20 декабря 2023 г. 10:30
AZAL приступил к выполнению полетов в Пекин

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL успешно осуществил прямой рейс по маршруту Баку-Пекин.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

По информации, самолет AZAL вылетел из Баку в столицу Китая в 19:40 по бакинскому времени 19 декабря и приземлился в Пекине в 06:50 по местному времени 20 декабря.

Торжественная церемония встречи рейса собрала представителей авиакомпании, почетных гостей и дипломатов Азербайджана и Китая, включая чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Китае Буньяда Гусейнова.

Полеты по маршруту Баку-Пекин-Баку будут выполняться дважды в неделю по вторникам и воскресеньям. Билеты доступны для приобретения в кассах, аккредитованных агентствах, на официальном сайте авиакомпании www.azal.az и через мобильное приложение AZAL.

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Версия на английском языке ФотоAZAL launches flights to Beijing
Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL Bakıdan Pekinə birbaşa reys həyata keçirib

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