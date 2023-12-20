AZAL приступил к выполнению полетов в Пекин

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL успешно осуществил прямой рейс по маршруту Баку-Пекин.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL успешно осуществил прямой рейс по маршруту Баку-Пекин.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

По информации, самолет AZAL вылетел из Баку в столицу Китая в 19:40 по бакинскому времени 19 декабря и приземлился в Пекине в 06:50 по местному времени 20 декабря.

Торжественная церемония встречи рейса собрала представителей авиакомпании, почетных гостей и дипломатов Азербайджана и Китая, включая чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Китае Буньяда Гусейнова.

Полеты по маршруту Баку-Пекин-Баку будут выполняться дважды в неделю по вторникам и воскресеньям. Билеты доступны для приобретения в кассах, аккредитованных агентствах, на официальном сайте авиакомпании www.azal.az и через мобильное приложение AZAL.



