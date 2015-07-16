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    AZAL приступил к анализу цен на авиабилеты

    Результаты и предложения будут представлены правительству

    Баку. 16. июля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) совместно с соответствующими ведомствами приступили к анализу текущих цен на авиабилеты. 

    Как сообщили Report в AZAL, на основании рзультатов анализа будут подготовлены и представлены правительству предложения по пересмотру и механизму оптимизации цен на авиабилеты. Обсуждения начались после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручения в связи с этим вопросом на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2015 года и предстоящим задачам.

    Изучаются различные варианты предложений по снижению цен на авиабилеты, что потребует определенного времени.

    Общественности Азербайджана будет представлена подробная информация по данному вопросу.

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