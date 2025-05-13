AZAL присоединился к программе IATA CO2 Connect

В рамках проходящего в Баку Авиационного энергетического форума между Azerbaijan Airlines (AZAL) и Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) подписано соглашение о присоединении к программе CO2 Connect.

В рамках проходящего в Баку Авиационного энергетического форума между Azerbaijan Airlines (AZAL) и Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) подписано соглашение о присоединении к программе CO2 Connect.

Как сообщает Report, документ был подписан коммерческим директором AZAL Джамилем Манизаде и представителем IATA в Турции, Центральной Азии и Азербайджане Фундой Чалышыр.

"Подписав соглашение по программе CO2 Connect, AZAL усиливает свою приверженность борьбе с изменением климата на основе прозрачных и точных данных. Это сотрудничество позволит нам делиться точной информацией об объемах выбросов CO2 и поддерживать более осознанный и устойчивый выбор путешествий в соответствии с нашими целями по декарбонизации", – сказал Манизаде.

Калькулятор CO2 Connect от IATA устраняет несоответствия в расчетах выбросов и предоставляет точные данные о выбросах CO2 на одного пассажира. Эти данные основываются на реальных операционных показателях, таких как потребление топлива конкретными типами воздушных судов, и предоставляются напрямую участвующими авиакомпаниями в соответствии с признанной отраслевой методологией. Платформа повышает точность данных и усиливает прозрачность в секторе. AZAL присоединился к более чем 60 авиакомпаниям, уже предоставляющим данные в рамках CO2 Connect.

"CO2 Connect - это мощный инструмент, поддерживающий декарбонизацию авиации благодаря глобальным общепринятым методологиям и высококачественным данным. Он также отвечает потребностям корпоративных клиентов и индивидуальных путешественников, заинтересованных в понимании устойчивости своих перелетов. При содействии таких авиакомпаний, как AZAL, платформа стала отраслевым эталоном в измерении авиационных выбросов по всему миру", - заявил региональный вице-президент IATA в Европе Рафаэль Шварцман.