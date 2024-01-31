AZAL присоединился к Глобальному договору ООН

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) присоединился к Глобальному договору ООН.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) присоединился к Глобальному договору ООН.

Об этом Report сообщили в AZAL.

В ведомстве отметили, что эта инициатива, осуществляемая под эгидой ООН, направлена на поощрение социальной ответственности бизнеса и стимулирование его соответствия принципам устойчивого развития.

Членство авиакомпании в Глобальном договоре подразумевает продвижение целей устойчивого развития и ESG-направлений - экологической, социальной и корпоративной устойчивости. Она также обязуется соблюдать 10 принципов Глобального договора ООН, касающихся, в том числе, прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.

"Присоединение к данной инициативе сегодня является значимым событием для AZAL. Это подтверждает постоянную ориентацию авиакомпании на устойчивое развитие и ответственные бизнес-практики, что укрепляет ее международную репутацию, как надежного авиаперевозчика. Интегрируя принципы инициативы в основную деятельность, AZAL стремится стать одним из лидеров в области гражданской авиации на международной арене", - сказал исполняющий обязанности президента ЗАО "Азербайджанские авиалии" Самир Рзаев.

В рамках соглашения AZAL будет осуществлять деятельность в сфере экологического, социального и корпоративного управления. Следуя приоритетам своей стратегии устойчивого развития на 2023-2030 годы, авиакомпания планирует проекты, включающие создание комфортных условий труда для сотрудников, продвижение гендерного равенства и другие.

Кроме того, авиакомпания внедрила несколько инициатив, демонстрирующих ее приверженность устойчивому развитию и социальной ответственности. Эти инициативы включают в себя приобретение трех новых самолетов Airbus A320neo для модернизации парка и сокращения выбросов CO2, поддержку обществу через различные проекты, а также внедрение справедливых трудовых практик, программ развития сотрудников и другие меры.