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AZAL приостанавливает все рейсы по маршруту Баку - Астрахань - Баку

AZAL приостанавливает все рейсы по маршруту Баку - Астрахань - Баку В последнее время, включая сегодняшний день, в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью (Россия) ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приостанавливают все рейсы по маршруту Баку-Астрахань-Баку на неопределенный срок в целях
Инфраструктура
3 февраля 2025 г. 12:00
AZAL приостанавливает все рейсы по маршруту Баку - Астрахань - Баку

В связи с частым закрытием воздушного пространства над Астраханью (Россия) ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приостанавливают все рейсы по маршруту Баку-Астрахань-Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Пассажиры, которые приобрели билеты для перелета по данному направлению, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить билет на другое направление. Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected].

AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и своевременно информировать пассажиров о любых изменениях в расписании.

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Версия на английском языке AZAL suspends all flights on Baku-Astrakhan-Baku route for indefinite period
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Həştərxan-Bakı marşrutu üzrə bütün uçuşları qeyri-müəyyən müddətə dayandırır

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