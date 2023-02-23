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AZAL: Принимаются меры, чтобы рост цен на топливо не повлиял на покупателя

AZAL: Принимаются меры, чтобы рост цен на топливо не повлиял на покупателя Несмотря на рост цен на топливо на международных биржах, AZAL принимает ряд мер, чтобы эти факторы не повлияли на покупателя. Поскольку эти процессы организованы поэтапно, для достижения желаемого результата требуется некоторое время.
Инфраструктура
23 февраля 2023 г. 19:51
AZAL: Принимаются меры, чтобы рост цен на топливо не повлиял на покупателя

Несмотря на рост цен на топливо на международных биржах, AZAL принимает ряд мер, чтобы эти факторы не повлияли на покупателя. Поскольку эти процессы организованы поэтапно, для достижения желаемого результата требуется некоторое время.

Как сообщает Report, об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ заявил первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев.

Только в 2022 году стоимость авиатоплива на международных биржах подорожала почти в 4 раза.

Также, заботясь о пассажирах, AZAL приобретает слоты (время, выделенное в аэропорту рейсу для выполнения самолетом операции прибытия или отправления в определенную дату или период – ред.) в зарубежных аэропортах, включающие в себя наиболее подходящее время вылета/прилета и ближайшие пункты посадок.

Кроме того, AZAL периодически проводит различные стимулирующие акции, предоставляющие пассажирам возможность путешествовать по направлениям авиакомпании по выгодным ценам. К примеру, в рамках промо-акции AZAL, проведенного в конце 2022 года, по 9 направлениям было продано 10 тысяч авиабилетов от 29 евро. Так, мы активно реализуем как краткосрочные, так и долгосрочные задачи для обеспечения поэтапного доступа к авиаперевозкам для пассажиров.

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Версия на азербайджанском языке AZAL: "Yanacaq bahalaşmasının alıcıya təsirsiz ötüşməsi üçün tədbirlər görülür"

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