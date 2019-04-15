AZAL презентовал новые направления в Саудовскую Аравию

Национальный авиаперевозчик Азербайджана провел в Эр-Рияде презентацию под названием "Азербайджан глазами сокола", на котором были представлены новые направления "Азербайджанских авиалиний" в ряд городов Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

На мероприятии приняла участие делегация AZAL во главе с вице-президентом Эльдаром Гаджиевым, представители правительств двух стран, дипломатического корпуса, средств массовой информации и др.

Широкой аудитории были представлены современные туристические возможности организации отдыха и досуга в Азербайджане, в том числе пляжного, горнолыжного, медицинского и исторического туризма.

Участникам мероприятия была предоставлена информация об инфраструктуре гражданской авиации Азербайджана. Гости также смогли оценить кулинарные шедевры нашей страны.

Выступая на мероприятии, вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев отметил, что благодаря постоянному вниманию и поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева гражданская авиация нашей страны добилась больших успехов.

В прошлом году AZAL подтвердили престижный статус 4-звездочного авиаперевозчика и по версии британского агентства Skytrax были названы лучшей региональной авиакомпанией в Центральной Азии и Индии.

По его словам, Международный аэропорт Гейдар Алиев получил высокое международное признание, удостоившись со стороны компании Skytrax максимального пятизвездочного статуса, став девятым аэропортом мира с такой оценкой. Международный аэропорт Гейдар Алиев является безусловным лидером региона в сфере пассажирских и грузовых авиаперевозок.

"Наши народы имеют друг с другом общее религиозно-культурное наследие, общие духовные ценности. Открытие новых направлений, а также упрощенный визовый режим позволят заметно увеличить туристический поток и деловые связи между двумя странами", - отметил Эльдар Гаджиев.

Отметим, что AZAL открывает много новых регулярных и чартерных рейсов в арабские страны, шесть из них в Саудовскую Аравию – Эр-Рияд, Даммам, Джидду, Медину, Бурайду (Эль-Касим) и Эль-Хуфуф.

Рейсы в Саудовскую Аравию будут выполняться на современных самолетах Airbus A319/320 и E190 согласно следующему графику:

Баку-Джидда-Баку – по понедельникам (с 8 апреля);

Баку-Медина-Баку – по средам (с 5 июня);

Баку-Даммам-Баку – по пятницам (с 7 июня);

Баку-Эр-Рияд-Баку – по понедельникам (с 10 июня);

Баку-Эль-Хуфуф-Баку – по воскресеньям (с 9 июня);

Баку-Бурайда (Эль-Касим)-Баку – расписание уточняется.