AZAL предупредил желающих купить билеты в Нахчыван

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) обратилось к пассажирам в связи с информацией в социальных сетях о продаже различными туристическими агентствами авиабилетов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.
Как сообщает Report, в обращени говорится, что с целью предотвращения мошенничества, все билеты по данному маршруту можно приобрести тремя способами:
- через официальный сайт авиакомпании www.azal.az;
- в центральном офисе продаж авиакомпании в городе Баку (ул. Низами, 126A), а также в офисах продаж авиакомпании в Нахчыване, Сумгайыте и Гяндже;
- в офисах продаж авиабилетов в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
В противном случае пассажиры могут стать жертвами мошенников.
Стоимость билета по данному маршруту определена Тарифным советом Азербайджана и для граждан страны составляет 50 манатов в одну сторону, для иностранных граждан - 70 манатов в одну сторону. Для детей до 12 лет, студентов и инвалидов I и II группы действует скидочный билет - 40 манатов, для детей до двух лет билет предоставляется бесплатно.
«Азербайджанские авиалинии» также оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы для расследования подобных действий со стороны туристических компаний или частных лиц.