О нас
Report Georgia
Аудио новости

AZAL предупредил желающих купить билеты в Нахчыван

AZAL предупредил желающих купить билеты в Нахчыван ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) обратилось к пассажирам в связи с информацией в социальных сетях о продаже различными туристическими агентствами авиабилетов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.
Инфраструктура
9 февраля 2022 г. 16:56
AZAL предупредил желающих купить билеты в Нахчыван

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) обратилось к пассажирам в связи с информацией в социальных сетях о продаже различными туристическими агентствами авиабилетов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

Как сообщает Report, в обращени говорится, что с целью предотвращения мошенничества, все билеты по данному маршруту можно приобрести тремя способами:

- через официальный сайт авиакомпании www.azal.az;

- в центральном офисе продаж авиакомпании в городе Баку (ул. Низами, 126A), а также в офисах продаж авиакомпании в Нахчыване, Сумгайыте и Гяндже;

- в офисах продаж авиабилетов в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В противном случае пассажиры могут стать жертвами мошенников.

Стоимость билета по данному маршруту определена Тарифным советом Азербайджана и для граждан страны составляет 50 манатов в одну сторону, для иностранных граждан - 70 манатов в одну сторону. Для детей до 12 лет, студентов и инвалидов I и II группы действует скидочный билет - 40 манатов, для детей до двух лет билет предоставляется бесплатно.

«Азербайджанские авиалинии» также оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы для расследования подобных действий со стороны туристических компаний или частных лиц.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AZAL Naxçıvana bilet almaq istəyənlərə xəbərdarlıq edib

Самое важное

Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
9 февраля 2022 г. 13:12
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
9 февраля 2022 г. 12:20
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
9 февраля 2022 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев утвердил закон О Медиа
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Медиа"
8 февраля 2022 г. 18:18
Распространились кадры получения главой незарегистрированной организации денег от граждан
ВидеоРаспространились кадры получения главой незарегистрированной организации денег от граждан
8 февраля 2022 г. 17:26
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью
8 февраля 2022 г. 16:59
Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО
Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО
8 февраля 2022 г. 13:31
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
МИД Азербайджана: Отказ Армении от обязательств выходит за рамки международно-правовых рамок
МИД Азербайджана: Отказ Армении от обязательств выходит за рамки международно-правовых рамок
8 февраля 2022 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi