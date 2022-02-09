AZAL предупредил желающих купить билеты в Нахчыван

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) обратилось к пассажирам в связи с информацией в социальных сетях о продаже различными туристическими агентствами авиабилетов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) обратилось к пассажирам в связи с информацией в социальных сетях о продаже различными туристическими агентствами авиабилетов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

Как сообщает Report, в обращени говорится, что с целью предотвращения мошенничества, все билеты по данному маршруту можно приобрести тремя способами:

- через официальный сайт авиакомпании www.azal.az;

- в центральном офисе продаж авиакомпании в городе Баку (ул. Низами, 126A), а также в офисах продаж авиакомпании в Нахчыване, Сумгайыте и Гяндже;

- в офисах продаж авиабилетов в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В противном случае пассажиры могут стать жертвами мошенников.

Стоимость билета по данному маршруту определена Тарифным советом Азербайджана и для граждан страны составляет 50 манатов в одну сторону, для иностранных граждан - 70 манатов в одну сторону. Для детей до 12 лет, студентов и инвалидов I и II группы действует скидочный билет - 40 манатов, для детей до двух лет билет предоставляется бесплатно.

«Азербайджанские авиалинии» также оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы для расследования подобных действий со стороны туристических компаний или частных лиц.