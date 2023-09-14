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AZAL представил специальные предложения на рейсы в Тбилиси, Стамбул и Дубай

AZAL представил специальные предложения на рейсы в Тбилиси, Стамбул и Дубай Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает специальную акцию по самым популярным направлениям - Тбилиси, Стамбул и Дубай.
Инфраструктура
14 сентября 2023 г. 14:40
AZAL представил специальные предложения на рейсы в Тбилиси, Стамбул и Дубай

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает специальную акцию по самым популярным направлениям - Тбилиси, Стамбул и Дубай.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, специальное предложение доступно для бронирования с 1 ноября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

Это предложение предоставляет уникальную возможность пассажирам насладиться комфортом и качеством полета, а также приятными ценами.

Так, для путешествия в Тбилиси предлагается стоимость в одну сторону всего от 90 AZN, в оба направления - от 180 AZN.

Путешествие в Стамбул, один из самых популярных туристических городов, будет стоить в одну сторону от 174 AZN, а туда и обратно - от 347 AZN. Отметим, что полеты в Стамбул будут осуществляться в международный аэропорт "Сабиха Гёкчен", что обеспечит удобство и комфорт путешествия.

Для Дубая AZAL предлагает стоимость авиабилетов в одну сторону от 237 AZN, а в оба направления - от 437 AZN.

Приобрести авиабилеты можно на сайте "Азербайджанских авиалиний" - www.azal.az - или в кассах авиакомпании.

Отметим, что, данное предложение предоставляется в ограниченном количестве.

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Версия на английском языке AZAL launches discount campaign for flights to Tbilisi, Istanbul, Dubai
Версия на азербайджанском языке AZAL Tbilisi, İstanbul və Dubaya uçuşlar üçün xüsusi aksiyaya başlayır

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