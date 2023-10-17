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AZAL представил специальные предложения из Баку в 8 европейских городов

AZAL представил специальные предложения из Баку в 8 европейских городов Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) представило специальное предложение для полетов из Баку в восемь городов Европы и в обратном направлении.
Инфраструктура
17 октября 2023 г. 10:15
AZAL представил специальные предложения из Баку в 8 европейских городов

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) представило специальное предложение для полетов из Баку в восемь городов Европы и в обратном направлении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Воспользоваться скидками на авиабилеты можно по следующим направлениям - Прага, Париж, Лондон, Вена, Берлин, Барселона, Женева и Милан. Предложение действует на билеты, приобретенные с 17 по 26 октября 2023 года, и распространяется на перелеты с 15 января по 11 марта 2024 года.

Билеты по маршрутам Баку-Вена-Баку, Баку-Прага-Баку, Баку-Берлин-Баку, Баку-Женева-Баку доступны от 299 евро, билеты Баку-Париж-Баку, Баку-Лондон-Баку, Баку-Барселона-Баку, Баку-Милан-Баку доступны от 399 евро.

Приобрести авиабилеты со скидкой можно на сайте авиакомпании www.azal.az, а также в кассах и у аккредитованных агентов "Азербайджанских авиалиний".

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Версия на английском языке AZAL presents special offer from Baku to 8 European cities
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakıdan Avropanın 8 şəhərinə xüsusi təklif təqdim edir

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