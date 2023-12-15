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AZAL представил скидочные билеты на рейсы Баку-Вена

AZAL представил скидочные билеты на рейсы Баку-Вена ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) запустил новую скидочную акцию на перелеты между Баку и Веной.
Инфраструктура
15 декабря 2023 г. 09:39
AZAL представил скидочные билеты на рейсы Баку-Вена

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) запустил новую скидочную акцию на перелеты между Баку и Веной.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, в рамках акции стоимость авиабилетов по маршруту Баку-Вена-Баку начинается от 555 манатов, а по маршруту Вена-Баку-Вена — от 299 евро.

Приобрести авиабилеты по этим ценам можно в период с 15 по 21 декабря 2023 года, а отправиться в путешествия в период с 16 января по 11 июня 2024 года (за исключением пиковых периодов). Рейсы по маршруту Баку-Вена-Баку выполняются авиакомпанией дважды в неделю — по вторникам и пятницам.

Отметим, что количество доступных авиабилетов со скидкой ограничено.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

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Версия на английском языке AZAL launches new discount campaign for flights connecting Baku and Vienna
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakıdan Vyanaya uçuşlar üçün yeni endirim aksiyasına start verib

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